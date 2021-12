Uitbreiding bedrijventerrein Burgum West

ma 20 december 2021 16.05 uur

BURGUM - Met een bestemmingsplanwijziging zullen er binnenkort weer een aantal bedrijventerreinen beschikbaar komen in Burgum West. Het gaat om de locatie waar de noodopvang voor asielzoekers gelokaliseerd was. Dat is de plek aan de Hannelswei in Burgum.

De Hannelswei aan de noordzijde zal worden gebruikt om de toekomstige bedrijven, op het perceel van zo'n 1 hectare groot, via een nieuwe lus aan de bestaande wegen te verbinden. Een deel van de huidige infrastructuur kan grotendeels behouden blijven.

Het ontwerp bestemmingsplan "Burgum, ten zuiden van Hannelswei 15d t/m 19f" (uitbreiding bedrijventerrein) ligt sinds begin december voor zienswijzen ter inzage ligt.

Het ontwerpplan is te vinden via: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.0737.01BPXX-ow01