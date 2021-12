Stookalert: stook geen hout om overlast te voorkomen

ma 20 december 2021 12.32 uur

LEEUWARDEN - Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu roept mensen op om op maandag 20 december 2021 geen hout te stoken in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Flevoland. Volgens de verwachtingen van het KNMI zijn de weersomstandigheden namelijk ongunstig waardoor de rook blijft hangen.

Door niet te stoken, voorkomen we met elkaar gezondheidsklachten en (geur)hinder bij onszelf en in de omgeving. Omdat mensen vanwege de huidige lockdown ook nog eens thuiswerken, kan de overlast nog meer mensen raken. "Houd rekening met elkaar in deze tijd." is het advies van het RIVM.

Bij de verbranding van hout komen schadelijke stoffen vrij, zoals fijn stof, PAK's, benzeen en koolmonoxide. De rook is voor iedereen ongezond, maar vooral voor mensen met luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten, ouderen en kinderen. Zij krijgen meer en eerder klachten bij het inademen van rook.

Ongunstig weer

De ongunstige weersomstandigheden, zoals weinig wind en een dunne onderste luchtlaag, zorgen dat de rook blijft hangen. Naar verwachting blijven de weersomstandigheden tot en met dinsdag 21 december ongunstig voor de verspreiding van rook. Er is dan opnieuw kans op een stookalert voor een aantal provincies in Nederland.

Mocht er dinsdag opnieuw een stookalert worden afgegeven, dan staat dat morgen vanaf 12 uur op RIVM.nl/stookalert.