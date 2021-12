Honderden dode kanoeten aangespoeld op strand Schiermonnikoog

vr 17 december 2021 17.30 uur

SCHIERMONNIKOOG - Op het strand van Schiermonnikoog spoelden de afgelopen dagen honderden dode kanoeten aan. De vermoedelijke oorzaak hiervan is vogelgriepvariant H5N1. Deze variant is hoog pathogeen en niet behandelbaar. Enkele levende exemplaren werden binnengebracht bij Stichting Faunavisie door dierenambulances en particulieren. Op één na moesten alle vogels geëuthanaseerd worden.

Voor onderzoek zijn er 26 dode kanoeten, een Wulp en een Scholekster verzameld. Deze vogels worden naar het Dutch Wildlife Health in Utrecht gebracht. Bloedonderzoek zal moeten uitwijzen of het daadwerkelijk vogelgriep betreft. Faunavisie laat weten dat het momenteel niet goed gaat met de vogels. Door opwarming van de aarde, vervuiling en de vogelgriep is de wereldpopulatie inmiddels gehalveerd. Faunavisie probeert enkele oudere vogels – met lichte verschijnselen – in leven te houden met natriumchloride, vitamine B, pijnstilling en ontstekingsremmers.