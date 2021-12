Tweede verdachte (16) aangehouden na woninginbraak

ma 13 december 2021 17.25 uur

DRACHTEN - Een 16-jarige jongen uit Ter Apel is door de politie aangehouden op verdenking van een woninginbraak. Deze inbraak vond in de nacht van donderdag op vrijdag om 02.00 uur plaats in een woning aan de Klim in Drachten. De inbrekers hebben een tablet en geld weggenomen. Eerder werd al een 23-jarige man uit Ter Apel aangehouden op verdenking van deze inbraak.

Diezelfde nacht trof de politie op het Ureterpvallaat twee personen aan op een fiets. Bij het zien van de politie probeerden de mannen te vluchten. De 23-jarige man kon worden aangehouden op het Noorderend in Drachten. Deze verdachte voldeed aan het signalement van één van de daders.

In de loop van vrijdagmiddag kon de 16-jarige jongen worden aangehouden. Zijn identiteit kwam al snel naar voren in het onderzoek. De gestolen tablet had hij nog bij zich. Beide verdachten zijn aangehouden en ingesloten.