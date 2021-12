Grouster (26) opgepakt voor doen van valse 112-melding

ma 13 december 2021 15.08 uur

GROU - Een 26-jarige man uit Grou is zondag door de politie opgepakt nadat hij een valse 112 melding had gedaan. Hij had om 18.14 uur de politie gebeld en doorgegeven dat er twee personen waren neergestoken op De Halbertsmaplein in Grou. Dat bleek niet het geval.

De politie en een ambulance waren wel uit voorzorg naar de plek gespoed. Daar werd duidelijk dat er geen steekpartij had plaatsgevonden. Na wat zoekwerk werd de 26-jarige Grouster later door de politie aangehouden voor het doen van een valse melding via 112. De verdachte is ingesloten en zijn telefoon is in beslag genomen.