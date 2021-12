Grote politie-inzet bij vechtpartij op AZC

di 07 december 2021 19.59 uur

DRACHTEN - De politie kwam dinsdagavond met een groot aantal eenheden ter plaatse op het AZC in Drachten. Er was sprake van een vechtpartij met meerdere personen en het personeel had de hulp van de politie ingeschakeld. Meerdere eenheden reden daarop met spoed naar het AZC aan het Noorderend.

Er zou een vechtpartij zijn geweest met een tiental personen waarbij met kettingen werd geslagen en met fietsen gegooid. De politie laat weten dat de vechtpartij al opgelost was toen de politie ter plaatse kwam. Bij aankomst was alles grotendeels al onder controle. Er was wel één persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Er is verder door de politie niemand aangehouden. Mogelijk omdat er verder ook geen aangiftes zijn gedaan.

