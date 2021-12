Drachtster bouwer gaat kantoor VDM Woningen bouwen

ma 06 december 2021 15.00 uur

DROGEHAM - Het Drachtster bouwbedrijf Bouwgroep Noord gaat het nieuwe hoofdkantoor van VDM Woningen in Drogeham bouwen. VDM Is een begrip in de regio en het bouwbedrijf maakte in 2014 een doorstart na een faillissement.

De aannemer kent de laatste jaren een snelle groei, waardoor een uitbreiding van het aantal kantoorwerkplekken nodig is. Vorige week ondertekenden Jan van der Meer en Kees Buitenwerf van VDM Woningen de overeenkomst met Albert van der Wiel en Sjouke Postma van Bouwgroep Noord voor de bouw van het nieuwe kantoorpand. De partijen verwachten in februari 2022 te kunnen starten met de bouw.

Geworteld in Drogeham

VDM Woningen is al bijna anderhalve eeuw geworteld in Drogeham en bouwt woningen voor particulieren, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties. Daarnaast realiseert VDM Woningen eigen projecten vanaf planontwikkeling tot en met de bouw.

Prefab

Alle woningen worden gerealiseerd op basis van het sterk ontwikkelde prefab houtskeletbouw systeem. Met ongeveer 180 toegewijde, nuchtere medewerkers heeft VDM Woningen vrijwel alle disciplines in eigen huis. Veel van de projecten worden gerealiseerd in de drie noordelijke provincies, waaronder in het aardbevingsgebied van Groningen.

Sterke groei

De laatste jaren maakt VDM Woningen een sterke groei door. De omzet is in de afgelopen 5 jaren verdubbeld. Dit is mede mogelijk door een ver doorgevoerde industrialisatie van het productieproces in de duurzame fabriek.

Het nieuwe kantoor van 1.000 vierkante meter wordt gebouwd op de plaats van het oude kantoorpand en bestaat uit drie verdiepingen.

Samenwerking BGN

Bouwgroep Noord uit Drachten realiseert voor VDM Woningen de nieuwbouw van het kantoorpand. De partijen verwachten in februari van het nieuwe jaar te starten met de bouwwerkzaamheden.