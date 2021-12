Politieheli boven Burgum op zoek naar vermiste vrouw

do 25 november 2021 10.37 uur

BURGUM - Een helikopter van de politie is donderdag naar Burgum gevlogen in verband met een zoektocht naar een 23-jarige vermiste vrouw. Eerder werd al een Burgernet-actie op touw gezet.

Het gaat om een 23-jarige blanke vrouw, 1.63 meter lang en ze heeft bruin haar. Ze droeg een zwarte trui met witter letters op de voorzijde, zwarte legging en witte sneakers.

De vermissing werd woensdag omstreeks 22.00 uur voor het eerst gemeld met een Burgernet-actie. De vrouw zou lopend vertrokken zijn vanaf een Talant-locatie in Beetsterzwaag. Ze is daarna mogelijk richting Burgum gegaan. Er werd daarom woensdagavond ook al een burgernet-actie in Opsterland en Burgum op touw gezet.

De politieheli zoekt vanaf 10.15 uur in de regio Burgum. Na zoekslagen boven het dorp zakte de heli af naar gebieden onder Burgum waaronder Garyp, Sumar, Nijega en Eastermar. De zoekactie was om 11.15 uur nog gaande.

Om 12.20 uur werd bekendgemaakt dat de vrouw in goede gezondheid is aangetroffen.

