Auto vliegt uit de bocht, bestuurder naar ziekenhuis

wo 24 november 2021 11.55 uur

DE WESTEREEN - Een automobilist uit Zwagerbosch is dinsdag met zijn voertuig uit de bocht gevlogen op de Oasterwei bij De Westereen. Na een stuurcorrectie schoot het voertuig de sloot in. Een boompje werd daarbij omver gereden.

De politie en een ambulance werden om 10.54 uur opgeroepen voor het ongeval. Het slachtoffer is ter plaatse behandeld en hij is daarna overgebracht naar het MCL in Leeuwarden.

FOTONIEUWS