Smallingerlandse raadsleden dutten rond armoedebeleid

wo 24 november 2021 10.09 uur

DRACHTEN - Smallingerlandse raadsleden dutten op het moment dat armoedebeleid in hun gemeente wordt besproken. Het college van burgemeester en wethouders werkt zich al een poos in het zweet om het nieuwe beleid voor komend jaar weer tiptop te krijgen. Desondanks kwamen verschillende raadsfracties dinsdagavond met een motie, waarin ze vroegen of het college voor volgend jaar een nieuwe actueel armoedebeleid op poten wil zetten. Nadat duidelijk werd dat de motie overbodig was, trok de indiener ervan, Vronie Postma-Velsen (ELP), 'm haastig in. Op dat moment kwamen ook de andere raadsleden erachter dat ze het afgelopen jaar niet hadden opgelet.

De communicatie over het onderwerp verloopt in Smallingerland kennelijk ook niet al te soepel. Voor de zekerheid had Postma-Velsen vorige week nog bij wethouder Bert Westenbrink geïnformeerd wat hij van de motie vond. Hij maakte haar toen niet duidelijk dat haar motie volledig overbodig was. In zijn gebruikelijke wollige taalgebruik liet hij weten – tenminste, dat had hij weer aan zijn collega Felix van Beek gemeld – de motie een steun in de rug te vinden. Westenbrink, die dinsdagavond niet aanwezig was, werkte immers al druk aan een nieuwe armoedebeleid voor zijn gemeente.

In zijn beantwoording verslikte Van Beek zich ook, maar na een schorsing van de vergadering en overleg met de beide andere college-leden poetste hij alles weer recht. Natuurlijk was de motie totaal overbodig, maar burgemeester en wethouders omarmden de inhoud van harte. Ze waren immers al lang bezig en kunnen – zoals de indieners van de motie wilden – royaal op tijd hun nieuwe beleid presenteren. Dat betekent dat de raad op 2 januari 2022 meer krijgt te weten.

De raadsleden namen het armoedebeleid dinsdagavond uitermate serieus. Ze willen structurele oplossingen voor burgers, die het krap hebben. Alle fracties spendeerden daar gewichtige woorden aan. De moties van twee weken geleden tegen onder andere menstruatie-armoede noemde Postma-Velsen en ook anderen incidentele oplossingen. Toen PvdA'er Anton Pieters zich liet ontvallen die kwalificatie als triest te ervaren, haastten de anderen te zeggen dat incidentele maatregelen ook zeer noodzakelijk zijn. Toch vond onder andere de PvdA dat met name het rijk aan zet is als het om armoedebeleid gaat. "Daar moet je toch echt zijn. Daar is meer te halen."