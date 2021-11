Auto in de sloot, bestuurder komt met schrik vrij

di 23 november 2021 13.20 uur

HANTUMHUIZEN - De politie werd dinsdag even na 10.00 uur gealarmeerd voor een ongeval op de Bangawei in Hantumhuizen. Een automobilist raakte met zijn auto door onbekende oorzaak in de sloot.

Bij aankomst van de hulpdiensten werd al snel duidelijk dat de bestuurder niet gewond was geraakt. Hij kwam met de schrik vrij. Berger Boersma heeft de Peugeot later in de ochtend uit de sloot getakeld en afgevoerd.

