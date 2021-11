Man (45) gewond na botsing tegen boom

zo 21 november 2021 00.03 uur

SUMAR - Een 45-jarige automobilist uit Garyp is zaterdagavond gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Bosweg bij Garyp. De bestuurder reed naar huis en kwam op een zeker moment in botsing met een boom. Hij zat bekneld in het voertuig.

De hulpdiensten werden om 23.27 uur gealarmeerd. Zowel de politie, een ambulance en de brandweer van Burgum kwamen ter plaatse voor het ongeval. Het slachtoffer is uit de auto geholpen en daarna per ambulance overgebracht naar het MCL.

De brandweer heeft vervolgens een deel van de afgebroken boom in stukken gezaagd en de weg schoongemaakt.

