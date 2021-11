Echtpaar Dam-Nicolai uit Harkema viert diamanten huwelijk

wo 10 november 2021 13.47 uur

HARKEMA - Op woensdag 10 november is het precies 60 jaar geleden dat Durk Dam en Lutske Dam-Nicolai elkaar het jawoord gaven. Loco-Burgemeester Jouke Spoelstra bezocht het echtpaar op hun trouwdag om ze te feliciteren met deze bijzondere dag. Hij nam een afschrift van de Huwelijksakte mee. Burgemeester Oebele Brouwer was verhinderd.

Durk Dam werd op 27 augustus 1938 geboren in Harkema. Lutske Dam-Nicolai zag op 13 maart 1943 het levenslicht, eveneens in Harkema. De heer Dam werkte als jongeman bij het aannemersbedrijf van zijn vader. Op een zekere dag liep mevrouw Nicolai langs zijn werk. Hij maakte een praatje met haar en de vonk sloeg meteen over. Na een korte tijd verkering trouwden ze.

Mevrouw Dam hielp voor haar trouwen altijd mee op de boerderij van haar ouders. Na het huwelijk heeft zij vooral de zorg voor het huishouden en de kinderen op zich genomen. De heer Dam trad al snel in de voetsporen van zijn vader, want na een tijdje bij het aannemersbedrijf van zijn vader te hebben gewerkt, werd hij zelf ondernemer en begon hij een bedrijf in kozijnen. Het bedrijf, Dam Hout B.V. in Harkema, is ondertussen overgenomen door twee zoons. Het echtpaar Dam-Nicolai kreeg in totaal vier kinderen, twee zoons en twee dochters. Inmiddels hebben ze ook acht kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.

Naast zijn drukke baan was de heer Dam actief als vrijwilliger bij de voetbalvereniging en de Gereformeerde kerk. Muziek is altijd zijn lust en zijn leven geweest. In zijn jonge jaren was hij drummer in een bandje. Daarna was hij jarenlang lid van het mannenkoor in Buitenpost.

Het echtpaar woont nog steeds zelfstandig. De heer en mevrouw Dam zijn zeer vitaal en zelfredzaam. Het diamanten huwelijk wordt in familiekring gevierd op 10 november.

