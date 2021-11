Gemeente vergadert digitaal, burgemeester besmet met Covid-19

ma 08 november 2021 12.56 uur

KOLLUM - Er wordt deze week digitaal vergaderd in de gemeente Noardeast-Fryslân. Burgemeester Johannes Kramer - tevens voorzitter van de raad - heeft het coronavirus opgelopen.

Kramer laat deze site weten dat hij lichte griepverschijnselen heeft. Hij is thuis in zelfisolatie gegaan. Kramer is gevaccineerd tegen Covid-19 en heeft geen idee waar hij de besmetting heeft opgelopen.

Mede omdat Kramer de raadsvergaderingen voorzit, gaat de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân deze week weer digitaal vergaderen. Aan het einde van de week wordt besloten of er ook digitaal wordt vergaderd in de weken erna.

Het gaat deze week om de vergaderingen It Petear en It Debat op 11 november.