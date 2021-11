EOD onderzoekt projectiel in Drachtstercompagnie

do 04 november 2021 15.57 uur

DRACHTSTERCOMPAGNIE - De Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft maandag in Drachtstercompagnie onderzoek gedaan naar een onbekend projectiel. Het object was ergens in de dagen daarvoor gevonden aan de Folgsterloane.

In eerste instantie was het niet duidelijk wat het precies was, waarna de EOD besloot om toch langs te komen om zonodig het projectiel ook tot ontploffing te brengen. Na onderzoek bleek het niet te gaan om een explosief en was het laten ontploffen dus niet nodig.