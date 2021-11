Stroomstoring treft klein deel Kollum e.o.

di 02 november 2021 11.16 uur

KOLLUM - In een deel van Kollum en Kollumerpomp (postcodes 9291, 9293) is dinsdagochtend een stroomstoring ontstaan. Het was een storing van korte duur, de storing was om 11.30 uur alweer opgelost.

Het ging om minder dan 200 klanten die zonder spanning op het net zaten. Het betrof een storing in een elektriciteitskabel.

De volgende straten waren getroffen:

Bamaweg

Clantweg

Foijingaweg

Groeneweg

Hayemaweg

Jakob de Graafstraat

Meester Visserstraat

Oosterboereweg

Riddersmaweg

Sjoerdaweg

Soensterdijk