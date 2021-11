Vrouw met GHB op rijdt fietsers bijna van de sokken

ma 01 november 2021 16.15 uur

LEEUWARDEN - Bijna had een vrouw uit Leeuwarden (19), terwijl ze onder invloed was van GHB, begin juli vorig jaar in De Westereen twee fietssters van de sokken gereden. Maandag zat de vrouw bij de politierechter.

Ze is inmiddels van de GHB af zei ze tegen rechter Willem Sikkema.

Twee lekke banden

De Leeuwardense werd op het fietspad naast de Boppewei door de politie klem gereden. Haar auto, een zwarte VW polo, had twee lekke banden, ze was tegen de opstaande rand van middenberm gereden. Op de Noarder Stasjonstrjitte had ze bijna twee vrouwen van de fiets aangereden. Ze was recht op de fietssters af gereden. Die zagen dat de bestuurster naar beneden keek in plaats van naar voren.

13 keer teveel GHB in bloed

Andere weggebruikers hadden de vrouw slingerend zien rijden, soms op de verkeerde weghelft en rakelings langs lantaarnpalen. Uit een bloedproef bleek dat de bestuurster maar liefst dertien keer de toegestane hoeveelheid GHB in haar lijf had. In haar auto lag een flesje met een stroperige vloeistof. Waarschijnlijk was het GHB, maar de rechter beschikte niet over een rapport van het NFI.

GHB is rotzooi en zeer verslavend

De Leeuwardense kon zich nauwelijks iets herinneren. Ze was inmiddels wel van de GHB af, meldde ze. Zelfstandig afkicken van GHB is geen geringe prestatie, wist rechter Sikkema. “Het is rotzooi en zeer verslavend, ik zie hier soms mensen die zichzelf helemaal kapotmaken”. De rechter kwam voor een ander feit ook tot een vrijspraak.

Politie-inval in woning vriend

In november vorig jaar lag de verdachte bij haar vriend in bed in diens woning in Leeuwarden, toen de politie daar \'s ochtends in alle vroegte een inval deed. In de woning werd een behoorlijke hoeveelheid drugs aangetroffen. Ook nu weer was er geen NFI-rapport beschikbaar. Bovendien had de Leeuwardense gezegd dat ze niet wist dat er drugs in de woning waren.

Fruitshoot-flesje met GHB

In december vorig jaar zat ze bij iemand in de auto wiens rijbewijs was verlopen. De politie hield het stel staande in Hurdegaryp. De Leeuwardense had een blauw fruitshoot-flesje tussen de benen, wat vaak wordt om GHB in te doen. Dat bleek ook zo te zijn. Behalve dat ze gestopt is met de GHB heeft de vrouw het contact met haar vriend verbroken. Hij werd in december aangehouden omdat hij werd verdacht van dealen.

VW Polo krijgt ze terug

De vrouw kreeg een werkstraf van 100 uur waarvan 40 uur voorwaardelijk. Voor het gevaarlijk rijden, een overtreding, legde Sikkema een aparte straf op: een rijontzegging van zes maanden. De VW Polo was in beslag genomen. De rechter bepaalde dat de vrouw de auto terugkrijgt. Ze zou inmiddels bericht hebben gekregen dat de Polo is vernietigd. Als dat klopt, dan krijgt ze de dagwaarde vergoed.