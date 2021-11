30.000 euro schadevergoeding voor ernstige mishandeling

vr 29 oktober 2021 15.20 uur

LEEUWARDEN - Een 22-jarige inwoner van Grou moet een man die hij heeft mishandeld en die daardoor ernstig hersenletsel opliep, een schadevergoeding van bijna 30.000 euro betalen. De Grouster moest vrijdag voorkomen bij de politierechter in Leeuwarden.

Betrokken bij meerdere geweldsincidenten

De Grouster was in 2019 en vorig jaar betrokken bij meerdere geweldsincidenten. In augustus vorig jaar was had hij een aandeel in de mishandeling van twee mannen. Een van de slachtoffers liep een schedelbreuk en een hersenschudding op.

Mishandeling tijdens vuurwerkshow

Het slachtoffer ondervindt tot op de dag van vandaag de gevolgen van de mishandeling. Het is nog maar de vraag of hij volledig zal herstellen. Een maand later werden twee jongemannen en een vrouw mishandeld tijdens de vuurwerkshow in Grou.

Tegen het hoofd getrapt

In december 2019 had de verdachte in een uitgaansgelegenheid in zijn woonplaats iemand mishandeld. Op straat werden twee mannen en een vrouw door een groep waar de verdachte deel van uitmaakte mishandeld.

Opleiding continueren

De rechtbank bepaalde dat de Grouster zich gedurende de proeftijd - drie jaar lang - moet laten controleren op het gebruik van alcohol en drugs. Hij moet zijn opleiding continueren en hij moet zich inspannen om een dagbesteding te vinden.