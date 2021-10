Brutale diefstal zet voetbaldames letterlijk in hemd

wo 27 oktober 2021 20.29 uur

BURGUM - Een brutale diefstal heeft de zaalvoetbaldames van ZV De Herauten uit Burgum letterlijk in het hemd gezet. De dames hadden maandag nog een zinderende overwinning op papier gezet. De diefstal van al hun broekjes zorgde de dag erna voor een fikse domper.

De broekjes hingen dinsdag aan de waslijn te drogen op het platte dak achter een woning aan de Kwekersstrjitte. Na de wedstrijd had één van de dames van het team alle kleding keurig gewassen. Niet veel later waren ze verdwenen.

Alleen de broekjes...

De voetbaldames laten weten dat hoogstwaarschijnlijk iemand via de schutting op het platte dak is geklommen om de broekjes buit te maken. Kennelijk had de dief het echt gemunt op de broekjes omdat de rest van de was gewoon is blijven hangen.

Mogelijk volgt aangifte

De dief wordt opgeroepen om zich te melden. Ook worden getuigen opgeroepen om zich te melden. Er is nog geen aangifte gedaan bij de politie maar de dames overwegen dat wel te doen als ze zonder broekjes blijven zitten.

Volgende week maandag is de volgende wedstrijd en dan moet er uiteraard weer gewonnen worden. Hopelijk zijn de broekjes dan weer terecht.