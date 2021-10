Bouwen aan Fûgelkamp in Harkema? Kavels te koop

wo 20 oktober 2021 15.21 uur

HARKEMA - De gemeente Achtkarspelen heeft enkele jaren geleden gronden gekocht aan de Fûgelkamp te Harkema. Deze waren deels bestemd voor de uitbreiding van de begraafplaats en deels voor de realisatie van woningbouw.

In 2015 heeft het college opdracht gegeven het bestemmingsplan hiervoor uit te werken. De uitwerking is opgenomen in het bestemmingsplan Veegplan Achtkarspelen welke in 2020 definitief is geworden. "Als gemeente willen we de locatie graag projectmatig laten ontwikkelen en bieden deze nu via verkoop bij inschrijving te koop aan", aldus wethouder Spoelstra. "Als belangstellenden kunnen ontwikkelaars, bouw- en aannemersbedrijven zich inschrijven voor de bouwlocatie..."

Locatie Fûgelkamp

In het door de raad vastgestelde bestemmingsplan 'Veegplan Achtkarspelen' is het mogelijk een tweetal 2onder1 kap woningen te realiseren. De locatie heeft een oppervlakte van totaal circa 1339 m2 waarin de kaveloppervlakten liggen tussen de 327 m2 en 350 m2.

Het gehele bouwterrein voor de twee 2onder1kap woningen wordt via verkoop bij inschrijving verkocht. De inschrijving geldt dus voor de ontwikkeling van vier woningen.

Op de website www.achtkarspelen.nl/fugelkamp staat meer informatie over de verkoopprocedure, bouwmogelijkheden en locatie.