Onveilige brug: Lijn 13 moet omrijden

vr 08 oktober 2021 16.30 uur

KOOTSTERTILLE - Door een brugafsluiting bij Kootstertille rijden de bussen van Arriva vanaf maandag een omleiding. Reizigers uit Rottevalle, Surhuisterveen, Harkema en Drogeham die naar Leeuwarden willen reizen, rijden met lijn 13 over de N31 (Wâldwei). Daardoor doet lijn 13 andere haltes aan in Leeuwarden dan gebruikelijk.

Tussen Drogeham en Hurdegaryp rijdt een pendelbus, deze stopt ook in Noardburgum bij Quatrebras. Reizigers uit Drogeham richting Leeuwarden kunnen in Hurdegaryp overstappen op lijn 20 en lijn 21 of nemen de trein naar Leeuwarden.

Vanuit Leeuwarden

Reizigers vanuit Leeuwarden in de richting van Rottevalle, Surhuisterveen, Harkema en Drogeham reizen met lijn 13 over de N31 (Wâldwei). Reizigers vanuit Leeuwarden in de richting van Kootstertille kunnen vanuit Leeuwarden met de trein naar Hurdegaryp of nemen buslijn 20/21 naar Hurdegaryp en stappen daar over op de pendelbus richting Drogeham.

Extra reistijd

Afhankelijk van de vertrekhalte, moeten reizigers rekening houden met extra reistijd van 5 tot 15 minuten. De omleiding is nog niet zichtbaar in de reisplanners.