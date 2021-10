Wielrenner in botsing met auto

za 02 oktober 2021 11.57 uur

ANJUM - Een wielrenner is zaterdagochtend in botsing gekomen met een auto. De wielrenner reed in een groepje over de Alddyk bij Anjum toen het misging.

De politie is met spoed ter plaatse gekomen voor de eerste hulpverlening. De wielrenner raakte niet gewond. De auto en fiets raakten wel flink beschadigd door de botsing.

FOTONIEUWS