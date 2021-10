Fietsster gewond bij aanrijding

di 28 september 2021 17.27 uur

OUDWOUDE - Een fietsster is dinsdag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Het ongeval vond omstreeks 16.55 uur plaats bij het oversteken op de kruising van de Wâlddyk en de Lauwersmeerweg bij Oudwoude.

De vrouw raakte gewond aan haar hand en ze is na een eerste behandeling ter plaatse per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Drachten. De elektrische fiets en de auto liepen weinig schade op door de aanrijding.

