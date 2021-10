Friezen zien mysterieus lichtverschijnsel in de nacht

di 28 september 2021 11.43 uur

DRACHTEN - Boven Friesland was maandagavond na 23.00 uur een mysterieus lichtverschijnsel te zien. Het betrof een 'piramidevormig object' dat bijna een minuut lang te zien was in de lucht.

Het mysterie was via de social media al vrij snel opgelost. Het betrof de raket Landsat 9. De satelliet werd de ruimte ingeschoten om de aarde te gaan observeren. De raket werd maandag gelanceerd vanaf de Space Launch Complex-3E in Californië.

Het licht dat in Friesland te zien was, was een 'deorbit burn'. Dat licht ontstaat bij het afvuren van de motoren om de satelliet de juiste kant op te sturen.

Landsat 9

De Landsat 9-satelliet gaat in een baan om de aarde draaien. De satelliet is in staat foto's te maken van de wereld om zo de gevolgen van natuurrampen (bosbranden e.d.) en watergebruik in kaart te brengen.