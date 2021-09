Lekker knus doen in huis? Dan moet je onder andere een badjas kopen!

do 23 september 2021 18.36 uur

LEEUWARDEN - Het wordt langzaamaan al wat kouder en dus is het tijd om het weer wat gezelliger en relaxter thuis te maken. Het wordt vroeger donker en dan heb je het gevoel dat je er toch even wat knusser bij wil zitten. Er zijn zoveel manieren om dit te doen. Van je woonkamer tot je keuken en van je slaapkamer tot je badkamer! Je kunt hier van alles neerzetten of juist weghalen om het knusser te maken. Wij geven een aantal tips hoe je dit met een aantal aankopen en aanpassingen voor elkaar krijgt.

De woonkamer, het hart van het huis

De woonkamer is voor velen het hart van het huis. De keuken kan trouwens ook het hart zijn. En het is dan des te leuker om deze ruimte lekker aan te pakken! Als je een knusse woonkamer wil, dan kom je al snel uit op nieuwe accessoires. Dan moet je denken aan nieuwe sierkussens bijvoorbeeld. En wat dacht je van een mooi bord met prachtige kaarsen erop? Die kaarsen zullen sneller aangaan, nu het wat donkerder wordt buiten. Gedroogde bloemen kunnen ook een knus gevoel geven trouwens en ze brengen wat kleur in de ruimte! Ga dan voor die typische herfsttinten.

De hal

De hal is vaak een ondergeschoven kindje, terwijl het eigenlijk zo belangrijk is voor een warm welkom! Zorg dat de hal er verzorgd uitziet en probeer de troep op te ruimen. Als je ruimte hebt voor een klein tafeltje, zet hier dan wat kaarsen op. Een spiegel doet het trouwens ook altijd goed! En hoe lekker is het om de schoenen uit te doen en dan warme voeten te hebben? Leg een kleed neer, zodat je extra knus en comfortabel bent.

Knus in de badkamer

De tijd is aangebroken dat je wat vaker in bad zal zitten, als je er eentje hebt. Zorg dat je alle lekkere badspullen weer in huis haalt en jezelf kan verwennen. Hoe lekker is het om na een drukke werkdag helemaal tot rust te komen in bad?

Maak het voor jezelf nog lekkerder en haal dan gelijk nieuwe handdoeken en een badjas. Het is zo heerlijk om na een bad lekker jezelf in een badjas te hijsen. Bekijk hier een aantal opties. Houd 'm lekker een tijdje aan, zelfs in bed is het comfortabel als je daar nog even een boek leest. Wel is het te warm om in eentje te slapen...

Als het eenmaal kerst is kun je helemaal out gaan natuurlijk! Dan pak je het huis helemaal goed aan en dan ontkomt waarschijnlijk de voordeur er niet aan. Hang een mooie krans op, zodat mensen zich welkom voelen. Sowieso is het leuk om zelf een krans te maken, dat is niet moeilijk en je bent lekker creatief bezig. Kies voor neptakken als je \'m volgend jaar weer wil hebben. Dan hoef je het maar één keer te doen!