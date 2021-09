Eerbetoon aan Jan Kooistra in molen Tochmaland in Kollum

za 18 september 2021 19.59 uur

KOLLUM - We kennen Jan Kooistra als de Friese schilder die zijn liefde voor de natuur en het landschap vertaalde in prachtige olieverfdoeken. Maar hij bracht die liefde, en zijn vakmanschap, ook graag over op zijn leerlingen. Molenaar Tineke Popma van molen Tochmaland in Kollum was, tot zijn dood begin dit jaar, één van die vele leerlingen. Zij nam contact op met 25 andere leerlingen van Kooistra, om een gezamenlijk eerbetoon te brengen aan hun leermeester.

Gedurende vier dagen, van 15 tot en met 18 september, zijn van in totaal 26 leerlingen elk maximaal vier werken te zien. Waar? Natuurlijk in de molen waar Popma haar twee passies verenigt, waar ze het molenaarsambacht leerde en wekelijks in de praktijk brengt, in molen Tochmaland in Kollum.

