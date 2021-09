Fietser met hoofdwond naar ziekenhuis

za 18 september 2021 17.52 uur

BURGUM - Een fietser is zaterdagmiddag lelijk ten val gekomen op het fietspad langs de Zomerweg boven Burgum. De man liep een hoofdwond op en hij is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De man was samen met zijn vrouw onderweg vanaf Burgum richting Hurdegaryp. Ze fietsten beiden op een elektrische fiets en in een bocht waar het fietspad bij de Zomerweg komt, ging het mis. Ze kwamen net in aanraking met een tegemoetkomende scooterrijder die naar Burgum reed. Door een bocht en een haag langs de weg hadden ze elkaar niet tijdig zien aankomen. Vermoedelijk raakten de sturen elkaar waarna de man ten van kwam.