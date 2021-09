Accu van elektrische fiets vat vlam

za 18 september 2021 15.11 uur

DOKKUM - Een elektrische fiets is zaterdagmiddag in brand gevlogen aan de Reidmosk in Dokkum. De brandweer werd opgeroepen om de brand te blussen.

Bij aankomst was de brand al geblust door de buurtbewoners. De brandweer heeft de accu uit de fiets gehaald en in een emmer met water gezet. De fiets raakte flink beschadigd door de brand.

