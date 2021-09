Kaasboerderij De Gelder in de prijzen bij Cum Laude Awards

ma 13 september 2021 13.08 uur

TIJNJE - Eindelijk was het zover, de Cum Laude Awards konden dit jaar weer doorgaan. In de maand september werden zowel de producten: kaas, zuivel en zachte kazen afkomstig van de boerderij gekeurd in deze bekende jaarlijkse verkiezing. Kaasboerderij de Gelder uit Tijnje sleepte de prijs van de beste kaas in de categorie: \'Zuivelbereider oude kaas’ binnen.

Bij de jaarlijkse Cum Laude Awards die georganiseerd wordt door de Bond van Boerderij-Zuivelbereiders, komen deelnemende boeren en boerinnen bij elkaar om de lekkerste producten van de boerderij aan te bieden voor de verkiezing. De producten worden gekeurd door een gespecialiseerde vakjury, waarna er punten aan de kazen worden toegekend. 100 punten is het hoogst haalbare aantal, dit komt echter maar zelden voor.

Ook kaasboerderij de Gelder uit Tijnje was van de partij. Zij deden mee met een aantal zuivelproducten en twee kazen. In de categorie: \'Zuivelbereider oude kaas’ werd hun kaas met 94 punten uiteindelijk door de vakjury verkozen tot de kwalitatief beste kaas. Hiermee mocht het bedrijf een Cum Laude Award in ontvangst nemen.

"Wij zijn als team erg trots op deze prestatie," aldus Jenny Vogel, eigenaresse van Kaasboerderij De Gelder. Toch kwam de prijs onverwachts voor het team van de kaasboerderij, het was dan ook hele verrassing toen een toeterende colonne van auto's het erf op kwam rijden om de winnaar bekend te maken.

Ook de andere ingestuurde producten van De Gelder vielen bij de jury in de smaak. Zo behaalde ook de roomboter van de Gelder goud, wat met 93,5 punten een mooie tweede plaats opleverde. De producten yoghurt, karnemelk en belegen kaas kregen een bronzen beoordeling.