Waar moet een goede partytent aan voldoen?

vr 10 september 2021 16.23 uur

DOKKUM - Geef je binnenkort een feestje in de buitenlucht? Dan moet je rekening houden met het weer. Je wilt jouw gasten immers niet in de stromende regen laten staan. Daarom wordt er voor feestjes in de open lucht vaak een partytent gebruikt. Als je nog niet zo’n partytent hebt, wil je er mogelijk eentje kopen. Sommige mensen kopen de eerste de beste tent die zij tegenkomen, maar dit raden wij jou niet aan. Er zijn namelijk een aantal belangrijke aandachtspunten bij een partytent kopen. Om te voorkomen dat je de verkeerde keuze maakt, vertellen wij je hier waar een goede partytent aan moet voldoen.

Juiste afmetingen

Partytenten zijn er vandaag de dag in allerlei soorten en maten. Om het jezelf wat makkelijker te maken, raden wij jou aan de afmetingen te bepalen voordat je op zoek gaat naar zo’n tent. Kijk hiervoor allereerst naar de beschikbare ruimte. Wanneer je veel ruimte hebt, kun je ongetwijfeld een grote terrastent kwijt. Toch betekent dit niet direct dat je de grootste partytent moet kopen. Nee, want je moet ook naar het aantal gasten kijken. Als er een klein gezelschap komt, is het overdreven om een grote partytent te kopen.

Waterdicht

Het weer kan in Nederland nogal wisselvallig zijn. Durf je er niet op te gokken dat het droog blijft tijdens jouw feestje in de buitenlucht? Dan biedt een partytent uitkomst. Dankzij zo'n tent kunnen jouw gasten namelijk droog staan tijdens een regenbui. Althans, wel als het om een waterdichte partytent gaat. Veel mensen denken dat iedere partytent waterdicht is, maar helaas is dit niet het geval. De goedkopere exemplaren laten namelijk regelmatig water door. Hier zit je uiteraard niet op te wachten. Zoek daarom eerst uit of een partytent waterdicht is alvorens je tot aankoop overgaat.

Stevig

Een derde aandachtspunt bij het kopen van een partytent is de stevigheid. Je wilt immers niet dat de tent door de eerste de beste windvlaag wordt meegenomen. Kijk daarom altijd van welk materiaal de tent gemaakt is. Richt je hierbij vooral tot de stokken. Wanneer het om stevige stokken gaat, blijft een partytent vaak moeiteloos staan. Vergeet daarnaast niet naar het doek te kijken. Als je lange tijd gebruik wilt maken van de tent, moet het tentdoek namelijk van goede kwaliteit zijn.

Open of dicht

Tot slot moet je voor jezelf bepalen of een partytent open of dicht moet zijn. De bovenkant van zo'n tent is altijd dicht, waardoor iedereen droog kan staan. Voor de zijkanten geldt dit niet altijd. Je kunt namelijk partytenten met open en gesloten zijkanten kopen. Je kunt ook kiezen voor een tent waarvan je de zijkanten los kunt halen. Je bepaalt in dat geval zelf of de tent open of dicht is. Hierdoor kun je de tent zowel op warme als koude dagen gebruiken.