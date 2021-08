Geen behoefte meer: Speelgoedbank gaat dicht

do 26 augustus 2021 10.18 uur

BUITENPOST - Speelgoedbank Op Stelten in Buitenpost sluit aan het einde van het jaar de deuren. "De Speelgoedbank wordt steeds minder bezocht door gezinnen die op of onder de armoedegrens leven. Hierdoor wordt het werk van de oprichters en de vrijwilligers overbodig." aldus Marijke van der Wal, voorzitter Stichting Speelgoedbank op Stelten.

Tot en met december zullen nog steeds de reguliere uitgiftes plaatsvinden alsook de Sinterklaasuitgiftes.

De sluiting van de Speelgoedbank betekent ook het einde van de tweedekans speelgoedwinkel. Deze winkel was er om de Speelgoedbank te ondersteunen. Vanaf 1 september is het niet meer mogelijk om speelgoed in te brengen. De Speelgoedbank is 6 jaar actief geweest in Buitenpost.