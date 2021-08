Vrouw uit Roden langer vast in zaak Elzinga

do 26 augustus 2021 09.27 uur

LEEUWARDEN - De rechtbank Noord-Nederland heeft woensdag de gevangenhouding verlengd met zestig dagen van een 59-jarige vrouw uit Roden. Zij wordt door justitie in verband gebracht met de moord 10 juli 2012 op de 40-jarige Jan Elzinga uit Marum.

De andere verdachten werden eerder al voor negentig dagen in gevangenhouding geplaatst: een 39-jarige man uit Nieuw-Ronden, een 42-jarige vrouw uit Hollandscheveld en een 56-jarige man uit Kampen. De verdachten werden woensdag 7 juli en donderdag 8 juli aangehouden.

In de ochtend van dinsdag 10 juli 2012 werd het slachtoffer doodgeschoten aan de Langestraat in zijn woonplaats. Voor zijn moord zijn in 2013 twee mannen veroordeeld. Op basis van nieuwe informatie is begin dit jaar een onderzoek gestart. Dit leidde tot de aanhoudingen.