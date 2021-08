Fietsster gewond na botsing in Kollum

wo 25 augustus 2021 17.22 uur

KOLLUM - Een fietsster is woensdagmiddag gewond geraakt bij een botsing met een auto op de Meerkoetstraat in Kollum.

De auto kwam vanaf de Tochmalaan en reed de Meerkoetstraat in, waar ze in een bocht met elkaar in botsing kwamen. Zowel een ambulance als de politie kwamen ter plaatse.

De fietsster is door het ambulancepersoneel behandeld en is daarna per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Leeuwarden.

