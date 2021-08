Droger vat vlam bij textielreiniger

di 24 augustus 2021 23.08 uur

DRACHTEN - De brandweer van Drachten werd dinsdag om 22.54 uur opgeroepen voor een brand in het centrum van Drachten. Het pand van Cristal Cleaning aan het Moleneind NZ in Drachten stond vol met rook. De brandlucht was opgemerkt door bewoners die ernaast woonden.

De brandweer is daarop ter plaatse gekomen en heeft via de achterzijde van het pand een binnenaanval uitgevoerd om de brandhaard te kunnen vinden en bestrijden. De bewoners boven het pand wisten op tijd hun woning te verlaten in verband met de brand.

De brand was vlot onder controle. Er bleek brand te zijn ontstaan in een wasdroger in het pand. Deze veroorzaakte de enorme rookontwikkeling.

FOTONIEUWS