Gemeente NEF: vlag uit voor wielrenners

vr 20 augustus 2021 13.15 uur

KOLLUM - Gemeente Noard East Fryslan roept alle bewoners en ondernemers op om de (Friese) vlag uit te hangen tijden de Beneluxtour. Op maandag 30 augustus vindt de eerste etappe plaats in deze gemeente. De start is in Surhuisterveen en de finish in Dokkum.

Met deze oproep wil de organisatie een feestelijk straatbeeld creëren en de wielrenners verwelkomen in Noordoost Fryslân. De Benelux Tour is de enige meerdaagse wielerwedstrijd van UCI WorldTour in Nederland en België. Het internationale wielerevenement wordt door diverse zenders live op tv uitgezonden.

Kijk voor meer informatie over bijvoorbeeld de route op noardeast-fryslan.nl/beneluxtour of beneluxtour.eu.