Publiekloze autocross in Kollum toch nog spektakelstuk

zo 15 augustus 2021 16.11 uur

KOLLUM - Op zaterdag werd de eerste autocross op Kollum verreden sinds september 2019. Door de coronamaatregelen kon het circuit lang niet gebruikt worden maar door de inzet van het bestuur, konden de hekken van het Van der Schaaf circuit deze zaterdag eindelijk weer open.

Helaas mocht het publiek niet aanwezig zijn bij deze wedstrijd. De club had alleen toestemming gekregen voor in totaal 750 aanwezigen. De 180 coureurs mochten wel een aantal monteurs meenemen om te helpen bij het prepareren van de racewagens en eventuele reparatie werkzaamheden.

De organisatie had een livestream opgezet via Youtube zodat het publiek thuis toch kon genieten van de wedstrijden. Ook werden er diverse live beelden gedeeld vanuit de pitlane om op die manier de thuisblijvers zoveel mogelijk te laten meegenieten en de sfeer over te brengen.

Een in de ochtend leek roet in het eten te gooien, maar achteraf was dit precies wat de baan nodig had. Op sommige momenten was het nog wel wat stoffig en de nieuwe bochten op de verre kant waren nog wat hobbelig, maar het circuit lag er prachtig bij. De coureurs hebben onder toeziend oog van een tevreden organisatie een prachtige show neergezet.

Op zaterdag 18 september hoopt de NAC wederom een autocross te organiseren op het Van der Schaaf circuit Kollum.

Voor uitslagen kijkt u op: www.NAC-autocross.nl

Voor foto's en video's: www.RaRaRacing.nl

