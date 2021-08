Scootmobielbestuurder gewond bij aanrijding

zo 15 augustus 2021 16.10 uur

BUITENPOST - De bestuurder van een scootmobiel is zondag gewond geraakt bij een ongeval tussen Buitenpost en Twijzel. De man, met een leeftijd van boven de 80 jaar, kwam ten val nadat hij met zijn scootmobiel in botsing kwam met een wegversmalling.

Het voorval gebeurde op de parallelweg langs het West. Mogelijk was de man geschrokken van een toertocht van brommers. De brommerrijders reden achter de man en besloten langzamer te gaan rijden. Mogelijk veroorzaakte het terugschakelen voor wat extra lawaai.

Het slachtoffer stuurde in elk geval te vroeg naar rechts waardoor hij met het achterwiel van zijn voertuig de wegversmalling raakte. Hij werd gelanceerd en viel op de grond en raakte gewond aan zijn hoofd.

De brommerrijders zal allemaal bij de man gebleven en hebben hem stabiel neergelegd in afwachting van de ambulance. Het personeel van de ambulance heeft zich later ontfermd over het slachtoffer. Hij is daarna meegenomen naar het ziekenhuis.