Wat te doen na een bedrijfsongeval

za 14 augustus 2021 20.21 uur

LEEUWARDEN - Het zal je maar gebeuren, een ongeval op het werk. Soms is er nauwelijks lichamelijk letsel en komt het slachtoffer met de schrik vrij. Maar helaas gaat het ook vaak heel erg mis bij een bedrijfsongeval en ontstaat er lichamelijk letsel. Veel voorkomend letsel bij een bedrijfsongeval is hersenletsel, een dwarslaesie en nekklachten.

Kosten en schade na een bedrijfsongeval

Als u gewond raakt bij een arbeidsongeval, dan maakt u allerlei kosten. Het gaat dan ten eerste om medische kosten. Want vaak komt u na een ongeval op het werk onder medische behandeling van het ziekenhuis. U bent dan het eigen risico verschuldigd. Maar ook kan er sprake zijn van arbeidsongeschiktheid na een ongeluk, bijvoorbeeld omdat u door het letsel fysiek niet meer in staat bent om de werkzaamheden uit te voeren.

Schadeposten bij een bedrijfsongeval

Bij een bedrijfsongeval heeft u als letselschadeslachtoffer recht op een letselschade vergoeding. Deze bestaat uit 2 soorten schade: materiële schadeposten en immateriële schadeposten. Deze laatste schadeposten staan beter bekend als smartengeld.

Smartengeld is een vergoeding voor de pijn die u lijdt door het letsel, maar het kan ook bestaan uit een vergoeding voor angstklachten die door het bedrijfsongeval zijn ontstaan. Daarnaast is het een vergoeding voor psychische klachten zoals een post traumatische stress stoornis.

Materiële schadeposten zijn schadeposten die op geld waardeerbaar zijn. Inkomensschade is hier een goed voorbeeld van net als de hiervoor besproken medische kosten. Andere materiële letselschadeposten zijn reiskosten, kosten voor huishoudelijke hulp en kosten voor extra kinderopvang.

Letselschade advocaat bij een bedrijfsongeval

Werkgever zijn verplicht er alles aan te doen zodat u veilig uw werk kan doen. Dit is ook opgenomen in de wet. Zo dienen de materialen waarmee u werkt veilig en onderhouden te zijn. Daarnaast moet er voldoende toezicht op de werkzaamheden worden gehouden en dienen er (schriftelijke) instructies gegeven te worden.

Voldoet de werkgever niet aan haar zorgplicht, dan is zij aansprakelijk voor de letselschade die u hierdoor lijdt.

Is de werkgever aansprakelijk? Dan is er ook recht op de rechtsbijstand van een gratis letselschade advocaat. Deze dient de letselschade claim voor u in en verhaalt uw schade op de werkgever of dienst verzekering.

Letselschade advocaten vindt u door heel Nederland, van een letselschade advocaat Amsterdam tot een letselschade advocaat in Heerenveen. Een letselschade advocaat stelt de werkgever aansprakelijk. Staat de aansprakelijkheid vast, dan zal uw letselschade advocaat een schadestaat opstellen en daar alle op uw situatie van toepassing zijnde schadeposten in verwerken.