Benzinelucht in Gorredijkster riool

za 14 augustus 2021 14.11 uur

GORREDIJK - De brandweer van Gorredijk moest zaterdagmiddag in actie komen voor een vreemde lucht. Aan de H. Ringenoldusstrjitte in Gorredijk werd een benzinelucht geroken.

De brandweer heeft een put geopend om verder onderzoek te doen. Daarna is de riolering aldaar gespoeld door de mannen. Later bleek dat er een man bij werk aan zijn boot benzine had weggespoeld in het riool.

FOTONIEUWS