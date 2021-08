Weer storing bij spoorweg in De Westereen

wo 11 augustus 2021 11.08 uur

DE WESTEREEN - De spoorwegovergang in De Westereen stond woensdag vanaf 9.00 uur weer in storing. Deze keer is de politie ter plaatse gekomen om de spoorweg af te zetten met lint.

De laatste paar keer dat er een storing optrad, besloten veel automobilisten alsnog het spoor te passeren. Dit leverde gevaarlijke situaties op omdat er wel zo nu en dan treinen passeerden.

De storing zorgde ook voor enige vertraging voor het treinverkeer tussen Leeuwarden en Groningen. Machinisten moesten voor de veiligheid wel langzaam de spoorweg passeren vanwege de storing.