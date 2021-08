Auto ramt verkeersbord, bestuurder naar ziekenhuis

wo 11 augustus 2021 02.36 uur

FEANWâLDEN - Een 51-jarige automobilist uit Hurdegaryp is dinsdagnacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Stasjonswei in Feanwâlden. De man reed richting het treinstation en reed in een bocht rechtdoor. Een verkeersbord werd geramd en de auto kwam in de berm langs de weg tot stilstand.

De airbags van de auto waren uitgegaan en de man wist zelf zijn auto te verlaten. Hij werd om 0.50 uur door een passant danig in shock lopend op de weg aangetroffen.

Zowel de politie als ambulance werden opgeroepen om ter plaatse te komen. De man is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis in Leeuwarden. Een berger heeft het voertuig afgevoerd.

