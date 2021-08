Man met doorgeladen wapen opgepakt

vr 06 augustus 2021 16.13 uur

DRACHTEN - Een 20-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is donderdag door de politie opgepakt. De aanhouding vond omstreeks 18.50 uur plaats op de Moleneind ZZ in Drachten. De verdachte had een doorgeladen vuurwapen bij zich.

De politie was gealarmeerd omdat de man het vuurwapen had gebruikt bij een bedreiging. Bij aankomst van de agenten was de man al overmeesterd door omstanders. De politie heeft de man daarna aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

Op de grond werd door de politie het doorgeladen vuurwapen aangetroffen. Het wapen is in beslag genomen voor verder onderzoek. Op het bureau bleek verder dat de verdachte in het bezit was van een handelshoeveelheid harddrugs. Deze drugs is in beslag genomen en ook dit feit gaat meegenomen worden in het onderzoek.