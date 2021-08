Verdachte aangehouden na steekincident in AZC

do 05 augustus 2021 10.32 uur

DRACHTEN - De politie heeft woensdagavond een 35-jarige verdachte aangehouden naar aanleiding van een steekincident. De 35-jarige man had een eveneens 35-jarige man gestoken met een nog onbekend object. Dit alles gebeurde in het AZC aan het Noorderend in Drachten.



De verwonde man is ter plaatse door het ambulancepersoneel behandeld. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De verdachte zou het slachtoffer tijdens een vechtpartij hebben gestoken.

