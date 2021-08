Huis vd maand: Skipfeartsein 23 te Metslawier

di 03 augustus 2021 12.23 uur

METSLAWIER - Deze instapklare recent gemoderniseerde twee-onder-een kap woning met aangebouwde berging en overkapping is gelegen in een plezierige kindvriendelijke omgeving op een perceel van 295 m2 eigen grond.

Het woonhuis is gebouwd in 1960 en is in de afgelopen jaren enorm verbetert. Zo is het grotendeels voorzien van gevelisolatie, het dak is geïsoleerd, heeft het dubbele beglazing en zijn de woonkamer en keuken voorzien van vloerisolatie. De elektrische installatie is vernieuwd.

De keukenopstelling is in 2016 vernieuwd. In 2019 is het geschilderd en in 2020 is het voorzien van nieuw voegwerk. Ook het platte dak en het zinkwerk zijn vernieuwd. En het sanitair? Jazeker! Het beschikt over een ruime moderne badkamer met ligbad, inloopdouche, wasmeubel en wandcloset en een nieuw toilet in dezelfde stijl met een wandcloset.

Het geheel wordt verwarmd door een HR combiketel van Intergas uit 2013 met vloerverwarming in de woonkamer en keuken. Het huidige energielabel E, geldig tot 20-11-2025 is gemaakt voor de hierboven genoemde

verbeteringen. Een nieuw label zal aanzienlijk hoger zijn.

De indeling van deze woning is als volgt:

Zijentree, hal met meterkast, toilet, kelder en trapopgang, de lichte woonkamer van ca. 30 m2 met aansluitend de openkeuken van 8m2 met een nette keukenopstelling voorzien van diverse inbouwapparatuur, bijkeuken met witgoedaansluitingen en achterentree, een kamer met toegang tot de aangebouwde berging van 14 m2 met zolderruimte.

Eerste verdieping:

overloop met aansluitend drie slaapkamers voorzien van inbouwkasten en een met toegang tot het platte dak. De badkamer met ligbad, inloopdouche, wandcloset en wasmeubel.

Tweede verdieping:

Middels vlizotrap te bereiken zolderverdieping. Deze verdieping biedt u de mogelijk om een extra slaapkamer te realiseren. Aan de achterzijde van de woning staat de aangebouwde houten berging van ca. 14 m2, deze is geheel geïsoleerd, aangesloten op de riolering en voorzien van water en elektra. De voortuin en de diepe achtertuin zijn onderhoudsvriendelijk. De achtertuin gelegen op het noord westen ingericht met een gazon, borders, bestrating en een fraaie overkapping waardoor u ook bij iets minder weer optimaal van de tuin en uw privacy kunt genieten.

De ruime bestrate oprit biedt voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein. Het terpdorp Metslawier is een gezellig en karakteristiek dorp met ca. 900 inwoners. Het heeft o.a. een sterk sociaal verenigingsleven, sportverenigingen en een huisarts. Het is gelegen op ca. 10 autominuten van Dokkum, hier zijn alle gebruikelijke voorzieningen ruimschoots aanwezig.

Is uw interesse voor deze keurige woning gewekt?

​Maak dan een afspraak voor een bezichtiging om uw indruk compleet te maken.

Klik hier voor meer informatie over deze woning.