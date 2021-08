Tot 11 jaar cel voor int. wapenhandel in Oosterwolde

do 29 juli 2021 17.26 uur

LEEUWARDEN - Een 35-jarige in Slovenië geboren Groninger moet voor onder meer het leiding geven aan een criminele organisatie, (inter)nationale wapenhandel, drugsbezit en mensenhandel een celstraf van negen jaar uitzitten.

De Stadjer was de rechterhand van de oud-Hoogevener Hendrik van der H. (36) Die moet voor leiding geven aan een criminele organisatie, mensenhandel, fraude, bedreiging en mishandeling elf jaar de cel in. Tegen beide mannen eiste het Openbaar Ministerie begin juni een celstraf van tien jaar.

Kringloopwinkel

Vanuit zijn woonboerderij in Oosterwolde en later een kringloopwinkel in die plaats gaf Van der H. leiding aan een groep die handelde in wapens, munitie en explosieven. Het materiaal werd gehaald uit Oost-Europa en verkocht aan een Belgische groep drugshandelaren.

Hogere straf

De rechter komt bij Van der H. tot een hogere straf. Hij tilt zwaar aan de ellende die deze illegale wapens aanrichten in de samenleving en deze gevolgen als schokkende berichten in de media terug zijn te lezen. Van der H. heeft een strafblad dat beslaat uit 24 pagina's.

Lagere straf voor Stadjer

De rechter komt bij de Stadjer tot een lage straf, omdat de man op bepaalde punten is vrijgesproken. Bovendien heeft hij een aanzienlijk korter strafblad. De rechter nam het beide mannen kwalijk dat zij 21 maanden lang leiding gaven aan een crimineel netwerk waarbij leden werden onderdrukt en grof geweld niet werd geschuwd. De Stadjer stelde zich tijdens het onderzoek zwijgend op. Dat is zijn goed recht, zei de rechter, maar het werkt niet in zijn voordeel.

Volgens de rechter is de Stadjer niet het brein achter deze organisatie. De Groninger heeft op het gebied van woninghuisvesting en financien problemen en handelde niet uit geldelijk gewin, zoals Van der H. dit wel deed. De oud-Hoogevener heeft door middel van fraude ruim 63.000 euro geïncasseerd, dat bedrag moet hij terugbetalen.

Nep-wapenkoop

Het grootschalig onderzoek naar internationale wapenhandel startte in september 2018 onder de naam 'Ultegra'. In januari en februari 2020 zijn door politiemedewerkers twee pseudokopen gedaan. De agenten deden zich voor als kopers van een semiautomatische scherpschutters geweer en een raketwerper.

Van der Valk Drachten

De onderhandelingen werden met de hoofdverdachte gevoerd via Telegram en uitgevoerd bij Van der Valk in Drachten. De raketwerper werd niet geleverd, de automatische wapens wel. Vervolgens deed de politie invallen op zeventien plakken, waaronder Groningen, Leeuwarden en Oosterwolde. Op verschillende locaties werden wapens gevonden, maar ook kilo's aan synthetische drugs.

Bewijs

Veel bewijslast werd gehaald uit de vele tapgesprekken, observatiemateriaal, routegegevens doordat auto's van de verdachten zijn gevolgd via een gps-systeem, dna-materiaal op gevonden wapens en foto's en video's waarop verdachten poseerden met vuurwapens.

In knie geschoten

Een 44-jarige man uit Marum werd bij zijn aanhouding in zijn knie geschoten. Dit gebeurde zonder enige reden of aanleiding. Tegen hem was een celstraf van 4,5 jaar geeist. De rechter had een celstraf van vijf jaar in gedachten. Vanwege de onbedoelde ernstige verwonding en het fysieke ongemak hierdoor gaf de rechter hem een strafkorting van een half jaar.