2,5 jaar cel en vrijspraak voor woningoverval Grou

di 27 juli 2021 14.34 uur

LEEUWARDEN - Een 30-jarige inwoner van Tzummarum is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2,5 jaar plus een half jaar voorwaardelijk voor een gewapende woningoverval in Grou, in de nacht van 3 op 4 januari 2020. Bij de overval werd de bewoner in bedwang gehouden en kreeg hij met een taser stroomstoten toegediend. De man slaagde er uiteindelijk in te ontsnappen.

Van de trap getrokken

Hij betrapte twee mannen die 's nachts zijn woning waren binnengedrongen. De deur was met een breekijzer geforceerd. De man werd van de trap getrokken en door een van de inbrekers in bedwang gehouden. De andere man doorzocht de bovenverdieping. De 30-jarige gaf toe dat hij dacht dat de bewoner een grote som contant geld in huis had.

Opgetreden als chauffeur

Dat bleek niet het geval, de overvallers vertrokken en namen twee telefoons mee. Twee weken geleden stonden vier verdachten terecht: de Tzummarumer, diens 36-jarige broer, een 25-jarige Groninger en een 22-jarige inwoner van Leeuwarden. De Groninger trad op als chauffeur. Volgens de rechtbank wist hij niet dat er geweld gebruikt zou worden.

Afkickkliniek

Hij kreeg een celstraf gelijk aan het voorarrest – 42 dagen – plus 14 dagen voorwaardelijk. Hij heeft een tijd in een afkickkliniek gezeten en heeft volgens de rechtbank een positieve wending aan zijn leven gegeven. De broer van de Tzummarumer en de Leeuwarder zijn vrijgesproken. Ze hebben beide ontkend dat ze bij de overval betrokken zijn geweest.

Online gegokt

De rechtbank oordeelde dat de door de verdachten aangedragen scenario’s mogelijk waren. De oudste broer had verklaard dat hij in de bewuste nacht online had gegokt. Hij kreeg wel drie maanden cel omdat hij op 4 mei vorig jaar met hoge snelheid door Franeker was gereden. Hij had bijna een vrouw aangereden die op de rijbaan stond. De vrouw kon nog net opzij springen.