Deel van dak Enitor in Buitenpost ingestort

zo 25 juli 2021 11.37 uur

BUITENPOST - Een deel van het dak van Enitor aan de Beatrixstraat in Buitenpost is zondagochtend vroeg ingestort. De enorme regenval zou de oorzaak zijn geweest van de instorting.

De brandweer werd om 6.57 uur gealarmeerd via een automatisch brandalarm. De brandweerlieden zijn in de vroegte ter plaatse gekomen maar ze konden niet veel doen. De omgeving is afgezet met lint en een bedrijf is ter plaatse gekomen.

