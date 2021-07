Verzorgingstehuis loopt vol met water

zo 25 juli 2021 10.07 uur

DE WESTEREEN - De brandweer in De Westereen moest zondagochtend in actie komen bij het Sikkemahûs. Het verzorgingstehuis liep onder water. De bewoners zijn naar een verdieping hoger gebracht.

Met een giertank is het water weggepompt. Ook stond een aantal auto's in het water en deze zijn weggesleept. Voor de kinderen was het vooral veel plezier al dat water....

FOTONIEUWS