Jongetje aangereden door bezorgauto

vr 23 juli 2021 14.39 uur

DRACHTEN - Op de Klaverweide in Drachten is vrijdag rond 13.45 een jongetje aangereden. Hij wilde oversteken toen hij werd geschept door een bezorgauto. Het jongetje is door te ter plaatse gekomen ambulance meegenomen naar het ziekenhuis in Groningen.

Ook de traumahelikopter was opgeroepen voor dit ongeval, maar deze hoefde niet meer ter plaatse te komen. De straat is enige tijd afgesloten geweest voor verkeer vanwege het politieonderzoek. De chauffeur van de auto van de maaltijdbezorger is meegegaan naar het bureau voor een verklaring.

FOTONIEUWS