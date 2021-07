Winkelier grijpt dief in de kraag op Ureterpvallaat

wo 21 juli 2021 14.35 uur

DRACHTEN - Een 17-jarige dief uit Drachten is dinsdag door winkelier Rudy Verwoert uit Drachten in de kraag gevat. De jongeman had op 12 juli een trainingspak van Nike gestolen in de winkel Voetbalshop aan de J.G. van Blomstraat.

De dief was op die bewuste dag samen met anderen de winkel binnen gestapt en ze spraken Spaans of Frans. Dankzij haarscherpe videobeelden was het meteen duidelijk wie de diefstal had gepleegd.

"Iedereen moet van andermans spullen afblijven" zo vindt Verwoert. Dankzij de bewakingsbeelden kon hij zelf op onderzoek gaan. In de tussentijd was er ook aangifte bij de politie gedaan.

Klemgereden

Dinsdag om 11.15 uur zag Verwoert de verdachte fietsen op de Ureterpvallaat. "Als je hem dan ziet, dan moet je hem pakken. Ik heb mijn auto ervoor gezet en ik heb hem staande gehouden." De politie is gelijk gebeld en in afwachting van de agenten wist Verwoert de jongeman vast te houden.

De agenten hebben de verdachte aangehouden en meegenomen naar het bureau voor onderzoek.